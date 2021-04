Hoe vaders Van der Poel en Van Aert de Ronde beleefden: "Het had uniek geweest" en "Kijk maar eens in de 'voiture'"

Voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert was de Ronde dé afspraak van het voorjaar. Hun vaders beleefden die dag natuurlijk ook met meer dan gewone interesse. Adrie van der Poel en Henk van Aert gaven elk hun kijk op de Ronde van Vlaanderen.

HLN en VTM volgden Adrie en Henk doorheen de dag. Zo ging Adrie op de Kwaremont staan met bidons en wielen. Ook Adrie zag hoe zoon Mathieu zich moest neerleggen bij plek twee. "Eén ding is zeker: ik denk dat hij zwaar teleurgesteld is. Het had uniek geweest, twee overwinningen na mekaar. Anderzijds denk ik dat hij een hele goede wedstrijd heeft gereden, weinig fouten heeft gemaakt en gewoon stuit op een man die in topvorm is."

Henk van Aert vond Asgreen de terechte winnaar. "De beste van de koers wint", zei vader Van Aert toen hij de beelden van de finish zag. Ook voor de prestatie van zijn eigen zoon niets dan respect. "Ik ben nog steeds trots op Wout. Hij heeft een geweldige wedstrijd gereden. Maar er waren er een paar beter."

''T IS MAAR KOERS'

"Je hebt er alles aan gedaan", sprak Henk Wout toe na de koers. "Goed gereden, jong. Kijk maar eens in de 'voiture'", verwees Henk naar de buggy waar Wouts zoon Georges in lag. "Kijk daar eens naar, se. 't Is maar koers, hé", had Henk oog voor de belangrijkere dingen in het leven.