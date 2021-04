19-jarige belofte ziet Remco Evenepoel groeien op training

De beelden werden gretig gedeeld op sociale media. Siebe Roesems die moet lossen bij Remco Evenepoel. Ondertussen kan hij er al goed mee lachen.

Roesems raakte enkele jaren geleden bevriend met Remco Evenepoel. Op training komen ze elkaar al eens tegen. “Het is helemaal geen schande dat een jonge renner er door Remco Evenepoel wordt afgereden. Zelfs voor een ervaren renners is dat geen schande. Het is gewoon plezant om met hem de baan op te gaan, al weet ik telkens wat er mij dan te wachten staat”, zegt Roesems aan HLN.

Roesems ziet het de goede kant uitgaan met Evenepoel. “Toen Remco zijn revalidatie opstartte, had hij al problemen op de Muur. Ik kan u verzekeren dat die tijd lang achter de rug ligt. Talent zit niet stil. Hij haalt nu al een hoog niveau. Voor Remco lijkt de Giro nog ver weg, maar het kan zijn dat hij voor mij terug aan de slag kan gaan. Als belofte heb ik op dit moment nog geen enkel perspectief.”

De ene koers na de andere sneuvelt voor de beloften. “Ik snap de organisatoren wel, maar jonge renners voelen zich in de steek gelaten. Ik dacht deze winter echt dat we het seizoen normaal zouden beginnen. Ik investeerde toen veel in trainingen. Nu stel ik gewoon vast dat ik twee keer gestraft word. Als sporter kan ik niet koersen, als student kan ik niet naar de les. Hopelijk kunnen we op het einde van de maand toch opnieuw aan de bak tijdens het PK.”