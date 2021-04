Gianni Vermeersch sluit Ronde van Vlaanderen als zevende af: "Enkele momenten niet goed gevoeld"

Gianni Vermeersch sloot de Ronde van Vlaanderen af op de zevende plaats, zijn beste prestatie van dit seizoen tot dusver.

De 28-jarige renner van Alpecin-Fenix is tot dusver tevreden. “De voorbije twee jaren leerden mij dat er in het voorjaar iets mogelijk is, maar wat ik de voorbije weken presteerde, is beter dan verhoopt”, zegt Vermeersch aan HLN. “De voorbije winter heb ik de cross als voorbereiding gezien. Mijn focus ligt anders, dat is heel goed uitgedraaid.”

Het liep alvast niet op wieltjes voor de crosser. “Nochtans heb ik me tijdens de Ronde van Vlaanderen enkele momenten niet zo goed gevoeld. Ik ben een paar keer door de muur moeten gaan om in de groep Wout van Aert te geraken. Omdat het belangrijk was om in die achtervolgende groep te blijven.”

Toch lukte het voor de ploeg niet om van der Poel een nieuwe zege te schenken. “Met Mathieu voor de tweede keer op rij de Ronde van Vlaanderen winnen was de enige betrachting. Dat is jammer genoeg niet gelukt. Eén mannetje was een tikkeltje sterker. Na een koers van 260 kilometer is het geen schande om een sprintduel te verliezen. In een sprint met twee heb je altijd vijftig procent kans.”