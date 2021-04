Viviani, Ackermann, Coquard, Démare sommige van de sprintbommen in de Scheldeprijs

Met de Scheldeprijs die voor de deur staat lossen tal van ploegen hun selecties. Viviani, Ackermann, Démare, Coquard: het zijn slechts enkele namen van hele rappe mannen die erbij zullen zijn aan de start in Terneuzen. Een overzicht.

De Belgische teams maakten reeds hun selecties bekend, maar ook vanuit het buitenland komt er schoon volk aan de start van de Scheldeprijs. Elia Viviani behaalde onlangs zijn eerste overwinning sinds zijn overstap naar Cofidis. Het zal ongetwijfeld de betrachting zijn van de Italiaan om snel te bevestigen met een tweede zege.

Bij Bora-Hansgrohe zetten ze dan weer in op Pascal Ackermann. Die moest dit seizoen reeds al te vaak vrede nemen met een derde plaats in de massasprint. Doet de Duitser, die vorig jaar gediskwalificeerd werd in de Scheldeprijs, woensdag één of twee posities beter?

Bij UAE hebben ze machtsmens Kristoff die ook nog altijd snel is aan de meet. Daarnaast heb je ook nog enkele Fransmannen die met veel ambitie naar de Scheldeprijs afzakken. Démare, Coquard en de veelbesproken Bouhanni zijn de kopmannen van respectievelijk Groupama-FDJ, B&B Hotels en Arkéa-Samsic.

🇧🇪 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐥𝐝𝐞𝐩𝐫𝐢𝐣𝐬 - 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐝𝐞 𝐥'𝐄𝐬𝐜𝐚𝐮𝐭



7⃣ de nos coureurs seront au départ demain ⤵️ pic.twitter.com/LUl3g7I0Yt — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) April 6, 2021

Ook Qhubeka ASSOS heeft zijn selectie bekendgemaakt. Nizzolo is voor dit team van de partij, net als Belgen Campenaerts en Claeys.