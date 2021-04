Bedenker van het legendarische 'Rodaniaaa' op 88-jarige leeftijd overleden

'Rodaniaaaaaaa!' Al wie de laatste decennia op een een Vlaamse wielerwedstrijd aanwezig geweest is, kent het deuntje wel. Wellicht heeft u het zelfs tegen beter weten in meegezongen. De man hierachter, Manfred Aebi, is overleden.

Dat meldt RingTV, de regionale zender van Vlaams-Brabant. Aebi was een Zwitserse immigrant en in 1951 kwam het kantoor van Rodania in Brussel onder zijn supervisie te staan. Dat zou slechts tijdelijk zijn, maar door zijn huwelijk met Simone Verlinden bleef Aebi in België. Het koppel kreeg drie kinderen: Christiane, Daniël en Belinda. Allen werden ze ook medewerkers bij Rodania. Aebi nam contact op met koersorganisatoren om Rodania meer naamsbekendheid te geven en de rest is geschiedenis. Aebi is 88 geworden. Onze redactie wenst zijn familie en vrienden veel sterkte.