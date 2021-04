Jonge Belg van Deceuninck-Quick-Step maakt indruk in de Ronde van het Baskenland en komt top 15 binnen in het algemeen klassement

Mauri Vansevenant maakt indruk in de Ronde van het Baskenland. De 21-jarige Belg van Deceuninck-Quick-Step staat namelijk dicht bij een top 10-plaats in het algemeen klassement van de rittenkoers.

In de openingstijdrit eindigde Vansevenant op de 18e plaats en in de tweede etappe werd hij 22e, maar klom hij bergop wel mee met de beste klimmers. Hij staat nu op een knappe 14e plaats in het algemeen klassement.

Top ride today in #itzulia from @MVansevenant99, who made a jump of four places in the general classification at the end of the hard stage 2: https://t.co/Dgf0W19VxA

Photo: @GettySport pic.twitter.com/oIGIzS2E9C