Kittel heeft de sprints zien evolueren naar meer chaos: "Van Aert zeker kandidaat voor groen komende jaren"

Op de dag dat de Scheldeprijs op het programma staat, moet ook Marcel Kittel aan het woord komen. De ex-renner is met liefst vijf overwinningen recordhouder in de Scheldeprijs. De Duitser heeft het over de evolutie van de sprint en haalt ook de figuur Wout van Aert aan.

"Ergens tussen 2014 en 2016 heb ik de sprints zien veranderen", zegt Kittel in HLN. "In het begin van mijn carrière waren we met drie renners die dominerden: Cavendish, Greipel en ik. We hadden elk onze trein en controleerden daarmee de massasprints. Tot ik het zag kantelen: steeds meer ploegen gingen investeren in zo'n trein, er kwamen ook steeds meer goeie sprinters bij."

"Van drie toppers ging het naar vijf, naar zeven en nog meer. Maar de baan bleef maar even breed. Het gevolg: complete chaos", stelt Kittel vast. "En dan heb ik het niet over de veiligheid of over het gedrag van de renners, maar over de tactiek in de sprint. Het was zoeken naar een strategie om succesvol te blijven. Geen enkele sprinttrein kan nu nog zijn wil opleggen. Timing en positie kiezen zijn veel belangrijker."

BENNETT DE BESTE

De beste sprinter in het huidige peloton is volgens Kittel Sam Bennett. "Voor mij staat hij op één. Dit jaar heeft hij al vijf koersen gewonnen. Niemand doet beter. Bij Deceuninck-Quick.Step hebben ze zo veel ervaring met lead-outs. De rust van die jonges rond je geeft je zoveel zelfvertrouwen als sprinter."

Wel doet Kittel nog een vaststelling als het aankomt op het sprintersgeweld. "In het algemeen vind ik dat de verjonging minder snel gaat dan in de klassiekers of het rondewerk. Ik zie geen Van Aert of Evenepoel onder de nieuwe sprinters. Er is geen 'next big thing.'"

VAN AERT BIJNA KLIMMER

Over Van Aert gesproken: hoe schat hij die in? "Vorige maand won hij bijna Tirreno-Adriatico: dan ben je bijna een klimmer. Voor mij is hij zeker een kandidaat voor groen in de Tour de komende jaren. Hij kan punten pakken in de tussensprints en aan het eind van een zware rit is hij amper te kloppen."