Lotto Soudal geeft een update over Frederik Frison na ernstige valpartij

Lotto Soudal laat weten dat Frison bij zijn valpartij een lichte hersenschudding heeft opgelopen. Evenzeer is er sprake van vele schaafwonden. Dat kon al vermoed worden, want op een beeld van zijn valpartij was duidelijk dat zijn outfit op verschillende plaatsen gescheurd was.

Ondertussen is er nog meer over zijn toestand bekend. Er werden hechtingen toegebracht aan zijn kaak. Ook in het gezicht waren er immers verwondingen als gevolg van de valpartij. Uit voorzorg zal Frison een nachtje in het ziekenhuis blijven ter observatie.

At the hospital, Frederik also received stitches to his cheek. As a precaution, he will stay the night in hospital for observation. Normally, @FrisonFrederik will be able to return home tomorrow to recover.