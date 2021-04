Teunissen heeft koers voor ogen om rentrée te maken aan de zijde van Dylan Groenewegen

Het in het water vallen van het voorjaar was een grote ontgoocheling voor Mike Teunissen. De Nederlander van Jumbo-Visma kijkt nu weer vooruit. Zijn eerstvolgende wielerwedstrijd zal er aankomen in de maand mei, zo laat Teunissen weten.

Teunissen bevestigt dat plan in het Algemeen Dagblad. De Ronde van Hongarije is de eerstvolgende koers die op zijn programma staat. Die rittenkoers vindt plaats vanaf woensdag 12 mei tot zondag 16 mei. Nog een maandje dus en dan moet Teunissen zijn comeback kunnen maken. Dat zal hij doen aan de zijde van een veelbesproken landgenoot en ploegmaat. Ook Dylan Groenewegen maakt in de Ronde van Hongarije immers zijn comeback na een maandenlange schorsing als gevolg van het sprintersinncident met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen van vorig jaar. NOG GEEN ENKELE KOERSDAG Door zijn valpartij op hoogtestage in Tenerfie staat de teller met koersdagen in 2021 voor Teunissen nog op nul. De vorige wedstrijd waar hij aan de start kwam, was Brugge-De Panne op 21 oktober 2020.