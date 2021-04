Bennett en Cavendish reageren na 2-3'tje: "Spieren koud" en "Moet overwinning behalen voor Lefevere"

Een 1-2'tje, dat is het ideale scenario voor het team. Het werd een 2-3'tje met Bennett en Cavendish voor Deceuninck-Quick.Step in de Scheldeprijs. Bennett haalde de factoren aan waarom het net niet werd. Cavendish deed weer prima mee, maar jaagt die eerste zege nog na.

"Ik dacht dat we één mannetje tekort kwamen", analyseerde Bennett na de koers. "We moesten onze lead-out vroeg inzetten, omdat we de favorieten waren. Dan kwamen jongens van achteruit met meer snelheid en het is moeilijk om daar bovenop nog eens te gaan versnellen."

Mogelijk was het voor hem beter geweest als de koers op zich nog iets lastiger was. "In de ronden voordien was het iets te gemakkelijk", vond Bennett. "Als de spieren koud worden, dan is die eerstvolgende inspanning de zwaarste."

DE KAART BENNETT

"Het draaide niet uit zoals gewenst", erkende ook Mark Cavendish. "Ik liet een opening voor Bennett. Achteraf gezien had ik misschien Philipsen moeten volgen en zelf moeten gaan." Voor alle duidelijkheid: de ploeg trok de kaart Bennett. "Als je Sam Bennett in je team hebt, doe je alles om hem vooraan te krijgen."

Met nu al zijn derde podiumplaats van het seizoen laat Cavendish alvast zien dat hij nog kan meedoen in de sprints. "Ik ben zo gelukkig in dit team, ik heb enkel nog die overwinnning nodig. Ik moet die behalen voor Patrick Lefevere."