Na prima Gent-Wevelgem nu top 5 voor Van Poppel: "Ploeg blijft me vertrouwen geven, niet bij elke ploeg het geval"

Danny van Poppel is de laatste tijd een lichtpuntje bij Intermarché-Wanty-Gobert. Die formatie wacht nog op zijn eerste zege. Van Poppel zorgde alvast voor een mooie ereplaats met zijn vierde plek in de Scheldeprijs. Een resultaat dat er al een tijdje aan zat te komen.

Uiteindelijk heeft een renner daar toch nood aan. "Dit is misschien wel mijn beste voorjaar ooit", stelt Danny van Poppel. "Zo reed ik de finales van onder meer GP Le Samyn en Gent-Wevelgem maar toch was het resultaat nooit echt top. Nu is er dan eindelijk toch eindelijk die mooie ereplaats. Daar ben ik erg blij om.

Het was wel een iets andere editie dit jaar dan anders. "We kregen een heel nerveuze wedstrijd, in Zeeland ging alles op de kant door de wind. Ik was goed mee toen de schifting werd gevoerd en Jonas Koch later nog mooi aansluiten. We waren allebei klaar voor de finale. Jonas leverde uitstekend werk en zette me op het einde goed af. Jammer genoeg raakte ik een beetje ingesloten in de sprint want ik kwam nog goed opzetten."

Vlak na de meet baalde ik eerst een beetje

De eerste emotie was er eigenlijk toch eentje van ontgoocheling. "Vlak na de meet baalde ik eerst een beetje omdat ik net het podium mis maar ondertussen kijk ik best wel tevreden terug op mijn prestatie. Voornamelijk omdat ik nu eens eindelijk een goed uitslag rijd."

Van Poppel lijkt tot ontbolstering te komen in zijn tweede jaar bij het team. "Ik voel me helemaal op mijn plek bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux dus het is mooi dat ik iets kan teruggeven aan de ploeg. De ploeg steunt me en blijft me altijd vertrouwen geven. Dat is niet in elke ploeg het geval."