🎥 Quinten Hermans strijdt tegen Pogačar voor bergtrui: "Niveau superhoog, voorbereiding op Ardennenklassiekers"

Quinten Hermans heeft al gecharmeerd in de Ronde van het Baskenland. Hij weert zich zo goed als hij kan in het bergklassement. Al is het opboksen tegen de groten der aarde. Hermans staat tweede in het bergklassement, tussen... Pogačar en Roglič.

"Ik denk wel dat de vorm goed is, maar het niveau van alle renners is superhoog hier. Zes van de renners die vorig jaar het podium haalden van een grote ronde zijn hier", stelt Hermans vast. "Het is supermoeilijk om tegen hen te koersen. We doen ons uiterste best."

De Ronde van het Baskenland is zijn eerste koers dit jaar op de weg. "De overgang tussen veld en weg gaat vrij goed. Ik ben op hoogtestage gegaan en heb daar goed werk geleverd. Natuurlijk is die aanpassing wel moeilijk en mijn benen voelen elke dag een beetje meer vermoeid aan. Het zit wel goed, dit is nog maar de voorbereiding op de Ardennenklassiekers. Ik hoop de laatste dagen goed door te komen."

Blijft de bergtrui een doel en zien we hem weer voor de punten gaan? Hermans staat op drie punten van Pogačar, de leider in het bergklassement. "Natuurlijk is het een doel, maar vandaag is het ook een mooie gelegenheid om vooraan te eindigen. Normaal zal het een sprint van een beperkte groep worden en ik hoop in die groep te zitten."