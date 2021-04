Dan toch: alsnog een breuk vastgesteld bij Yara Kastelijn als gevolg van val in Ronde van Vlaanderen

Yara Kastelijn ging in de Ronde van Vlaanderen knap mee tot in de finale, maar kwam dan ten val en ging tegen het asfalt. Diezelfde dag liet haar ploeg Plantur-Pura weten dat haar schouder uit de kom was geraakt. Van breuken was wel geen sprake.

Blijkt nu dat die diagnose toch iets te positief was. De ploeg komt nu op sociale media met het nieuws dat bijkomende onderzoeken toch een breuk aan de elleboog hebben vastgesteld bij Yara Kastelijn. De Nederlandse moet dan ook de tijd nemen om te herstellen. LANGERE HERSTELPERIODE "Na de Ronde van Vlaanderen had ik sowieso drie weken herstel gepland", zegt Kastelijn op de Facebookpagina van Plantur-Pura. "Die periode zou nu iets langer kunnen zijn. Ik ga mijn lichaam de tijd geven die het nodig heeft om te herstellen. Nadien begin ik het veldritseizoen voor te bereiden." Tijdens de wegcampagne heeft ze zich alleszins kunnen tonen. "Die weken op de weg hebben me gemotiveerd. Ik hou van de lastige koersen, met wat klimwerk erbij. Ik heb eerder het profiel van een wegrenster dan van een veldrijdster", besluit Kastelijn, die tegelijkertijd ook wel aangeeft nog altijd ontzettend van het veldrijden te genieten.