Enkele korte beklimmingen in voorlaatste etappe Ronde van het Baskenland: kans voor vluchters of zet Roglic de nieuwe leider onder druk?

In de Ronde van het Baskenland is het peloton vandaag aan haar voorlaatste etappe toe. Het is minder zwaar dan de voorbije dagen, maar daarom niet minder gevaarlijk voor de klassementsrenners.

Brandon McNulty is de nieuwe leider in de Ronde van het Baskenland en de renner van UAE Team Emirates zal, ondanks dat de rit minder zwaar is dan de voorbije dagen, toch moeten opletten. Zo is er namelijk ook vandaag veel mogelijk. Er staan drie beklimmingen van derde categorie op het programma en net voor de finish is het ook nog heuvelachtig. Een perfecte rit dus voor vluchters, maar ook Jumbo-Visma zou met Roglic misschien wel een plannetje kunnen hebben om opnieuw de leiderstrui in handen te krijgen. 🇪🇸 Itzulia Basque Country (2.UWT)

🚩 Stage 5: Hondarribia - Ondarroa

🚴‍♂️ 160.2 km

⏰ 13:29

🏁 ~ 17:30

#️⃣ #Itzulia2021

📺 Eurosport / Eurosport Player pic.twitter.com/2qzJ6vHtfn — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 9, 2021