Twee Nederlandse steden samen kandidaat voor Tourstart in 2024 of 2025

Krijgen we in 2024 of 2025 nog eens een Tourstart in de Lage Landen? Wel als het afhangt van de Nederlandse steden Rotterdam en Den Haag. Zij komen met een opvallend voorstel om de Tourstart in één van die jaren samen te organiseren.

Rotterdam en Den Haag hopen zo perspectief en een mogelijk impuls te bieden voor de mensen die het moeilijk hebben en voor de ondernemers. Op 6 mei komen de organisatoren van de Tour langs in Rotterdam. Dan zouden zij het bidbook van Rotterdam en Den Haag officieel in ontvangst nemen. PROLOOG IN ROTTERDAM EN RIT NAAR DEN HAAG Indien deze twee steden een Tourstart zouden binnenhalen, zou de Ronde van Frankrijk in dat bewuste jaar beginnen met een proloog in Rotterdam. Nadien zou er ook nog een rit in lijn worden gereden van Rotterdam naar Den Haag. Rotterdam en Den Haag willen zich de komende jaren ook actief tonen op het gebied van het organiseren van wedstrijden voor het vrouwenwielrennen.