Ronde van Turkije vindt oplossing voor de eerste rit

De eerste rit in de Ronde van Turkije, van Nevşehir naar Ürgüp, werd door de hevige sneeuwval geschrapt. De spurters zouden een dagje langer moeten wachten om helemaal los te gaan.

De organisatie komt echter met een alternatieve openingsrit. Die zal plaatsvinden in Konya, ook op voor de tweede wedstrijddag is dat de start en finish.

Zo maakt Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) dan toch in actie morgen voor zijn rentrée. Er staat een rit van iets meer dan 72 kilometer op de agenda.

Stage 1: #TUR2021 starts from Konya! 2nd stage’s host city Konya will also host opening stage tomorrow.



1. Etap: #TUR2021 Konya’dan başlıyor! 2. etabın gerçekleştirileceği Konya, yarınki açılış etabına da ev sahipliği yapacak. pic.twitter.com/YbSUu3YgbD