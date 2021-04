Lance Armstrong nu ook beschuldigd van mechanische doping: "Dat was meer dan EPO alleen"

Dat Lance Armstrong EPO en andere dopingproducten tot zich nam? Dat is inmiddels helemaal duidelijk. Maar er is mogelijk nog meer.

Zo is een gewezen lid van de Franse antidopingautoriteit Jean-Pierre Verdy duidelijk in een interview met Stade 2 over mogelijk nog meer verboden middelen.

"Als je zag hoe hij in de Tour van 1999 wegreed als iedereen stikkapot zat? Dat was meer dan EPO alleen", aldus Verdy.

Mechanische doping

De man maakt allusies op mechanische doping: zo zou Armstrong mogelijk met een motor in de fiets gereden hebben.

Die aantijgingen zijn op zich niet helemaal nieuw, maar de Amerikaanse gewezen wereldtopper reageerde eerder al ferm op dat soort beschuldigingen.