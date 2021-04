Tim Declercq einde contract bij Patrick Lefevere: "We hebben al gepraat"

Bij Deceuninck-Quickstep zijn er dit seizoen heel wat renners einde contract. Tim Declercq is één van hen.

Hoe het zal uitdraaien voor Declercq is nu nog koffiedik kijken. “Liefst van al zou ik voor altijd bij Deceuninck-QuickStep blijven, maar je weet nooit wat er gebeurt en welke richting de ploeg uit wil. Ik denk wel dat het er goed uitziet voor mij”, zegt hij aan Sporza.

Declercq zit sinds 2016 bij Patrick Lefevere nadat hij een emailtje stuurde. “Ik wist via Yves Lampaert dat er interesse was omdat ze iemand voor mijn rol zochten. Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en zelf een mail gestuurd naar Lefevere waarin ik schreef dat ik dacht een goede toevoeging te kunnen zijn."

Over volgend seizoen is al gepraat ondertussen. “Patrick Lefevere en ik hebben al gepraat. Ik heb een goede band met hem en we weten wat we aan elkaar hebben", besluit Declercq.