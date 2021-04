Veel lof voor aanpak Deceuninck - Quick-Step: "Hyperprofessioneel, dat zag je ook bij Evenepoel"

Het is zover. Na maanden blessureleed staat Fabio Jakobsen nog eens aan de start van een koers in de Ronde van Turkije.

De Ronde van Turkije wordt het eerste strijdgewoel voor Fabio Jakobsen na zijn zware val in de Ronde van Polen heel wat maanden geleden. "Een ideale koers om opnieuw in competitie te komen", aldus ploegleider Klaas Lodewijck in De Zondag.

"Het pelotongevoel terugvinden zal het belangrijkste zijn. Wanneer hij zich in een sprint zal mengen? Dat weet ik niet, dat is afwachten. Eerst moet de conditie goed genoeg zijn. Fabio is nuchter genoeg om dat te beseffen."

Hyperprofessioneel

Psycholoog Jef Brouwers heeft veel lof voor de Nederlander: "Renners als hij en Remco Evenepoel worden op een hyperprofessionele manier begeleid. Jakobsen zit in een ploeg met een enorme empathie voor zijn renners."

"Het gaat bij hem om een psychologische revalidatie. De renners worden niet als nummer gezien, dat helpt zeker."