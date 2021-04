Deceuninck-Quick.Step zonder Alaphilippe maar met Lampaert in Brabantse Pijl, twee Belgen aan start bij Cofidis

Yves Lampaert zal één van de mannen bij Deceuninck-Quick.Step zijn die in de Brabantse Pijl nauwlettend in de gaten worden gehouden. Alaphilippe won de koers vorig jaar, maar die is er deze keer niet bij. Wel is er plek voor Belgen Lampaert en Serry in de selectie.

Deceuninck-Quick.Step gaat dus proberen om met een andere renner dan de wereldkampioen de Brabantse Pijl te winnen. Dat zou kunnen met Yves Lampaert of met Florian Sénéchal, die dit voorjaar ook al bewees in uitstekende vorm te zijn. Een andere man in vorm is Mikkel Honoré, die recent nog won in de Ronde van het Baskenland. Mattia Cattaneo kan woensdag testen of de hellingen op weg naar Overijse hem liggen. Pieter Serry zal zeker wel de weg goed kennen. De andere renners in de selectie van Deceuninck-Quick.Step zijn Rémi Cavagna en Ian Garrison. WALLAYS EN VANBILSEN STARTEN VOOR COFIDIS Ook Cofidis heeft al aangekondigd met welke zeven renners het deze wedstrijd gaat afwerken. Ook bij de Franse formatie zijn er twee Belgen bij, met Jelle Wallays en Kenneth Vanbilsen. Voorts komen de Fransen Champion, Finé, Laporte, Morin en de Australiër Haas ook aan de start.

Lees ook... Yves Lampaert krijgt in juni opvolger in koers met rijk gevulde erelijst