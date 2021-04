Bob Jungels wil zich tonen in de Brabantse Pijl na moeilijk seizoensbegin: "ik ga er alles aan doen om bij de besten vooraan te zitten"

Bob Jungels maakte de voorbije zomer de overstap van Deceuninck-Quick-Step naar AG2R Citroën Team, maar de Luxemburger heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn transfer. Onder meer door blessures bleven de goede resultaten voorlopig uit.

Bob Jungels gaf zelf meer uitleg op de website van AG2R Citroën Team. ""Na twee moeilijke wedstrijden, Parijs-Nice en de Volta Ciclista a Catalunya, gehinderd door een probleem in mijn rug, heb ik een week genomen om dit op te lossen door verschillende medische en tandheelkundige onderzoeken te ondergaan om uit te zoeken wat er niet goed ging", legde de Luxemburger uit.

"Ik veranderde ook mijn positie op de fiets, en ik veranderde van schoenplaatjes en schoenen. Ik hoop dat alles in de wedstrijd net zo goed zal gaan, want ik ben echt gemotiveerd om mezelf woensdag in de Brabantse Pijl te laten zien. Ik wil het niet hebben over specifieke doelstellingen, ik ga er gewoon alles aan doen om bij de besten vooraan te zitten voor ik naar de drie Ardennenklassiekers ga die voor mij belangrijke doelen zijn", aldus Jungels.