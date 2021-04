Renner van Alpecin-Fenix kwam zwaar ten val in de Ronde van Turkije: "Hij is altijd bij bewustzijn geweest"

Alexander Krieger kwam deze middag zwaar ten val tijdens de massasprint in de vierde etappe van de Ronde van Turkije. Het zag er niet goed uit voor de Duitser, maar Alpecin-Fenix kwam ondertussen wel met geruststellend nieuws.

Zo lijkt de schade mee te vallen voor Krieger. "Alexander Krieger is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere onderzoeken na zijn crash in de sprint van vandaag. Hij is altijd bij bewustzijn geweest. We zullen u verder op de hoogte houden wanneer we nieuws hebben uit het ziekenhuis", aldus de wielerploeg.

