Eerste zege is binnen en we komen nu pas op zijn terrein: buitengewoon wat Pidcock al gepresteerd heeft

De overwinning in de Brabantse Pijl is voor Tom Pidcock de kroon op het werk na een al fantastisch eerste voorjaar op de weg. Lang gaan we niet moeten wachten om nog meer van hem te zien, want ook de volgende klassiekers passen hem als gegoten.

Pidcock had die overwinning in de Brabantse Pijl zelfs niet nodig om zijn voorjaar geslaagd te kunnen noemen. Dat was het al lang. Alsof hij al jaren deel maakt van het profpeloton op de weg rijdt de 21-jarige youngster rond in de eerste maanden van 2021. En toonde hij zijn potentieel in wedstrijden die niet eens op zijn lijf geschreven zijn.

Een 1ste keer liet hij zich in positieve zin opmerken in de Omloop. Een groep met grote namen als Alaphilippe en Van Avermaet reed voorop. Pidcock slaagde er nog in om de oversteek te maken naar deze groep. Voorop blijven lukte niemand die dag, het werd een massasprint. Pidcock had wel zijn visitekaartje afgegeven. Een dag later maakte hij deel uit van de kopgroep van 30 man en spurtte hij in Kuurne naar de 3de plek.

MEE MET BESTEN VAN DE WERELD IN STRADE

Pidcock had zijn afspraak met het Vlaamse openingsweekend niet gemist. Hij beweerde in de Omloop nog beter te zijn dan in Kuurne. Nadien volgde de Strade, een koers waarin we hem nog vaak gaan zien schitteren. Pidcock deed mee met de besten, in een kopgroep die bestond uit de meesten van de beste renners ter wereld. Aan de finish in Siena was Pidcock vijfde, slechts enkele tellen achter Wout van Aert.

© photonews

In Milaan-Sanremo maakte Pidcock met zijn ploegmaats van Ineos het mooie weer op de hellingen. Hij hield er aan de streep een vijftiende plek aan over. Nadien volgde het pure kasseiwerk met de E3, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Dat werd meer een ontdekkingsperiode, koersen waarin het voor hem echt leren was.

LEERPROCES

Leren waar je moet zitten op welke helling. Leren dat wanneer het op een bepaalde plek qua positionering misloopt, dat je wedstrijd dan al volledig voorbij kan zijn. Meer puur op de kracht en dat is toch echt zijn ding niet. Hem een beschrijving opkleven is een moeilijke zaak door zijn polyvalentie. Pidcock is een coureur, een aanvaller, een klimmer. Explosief genoeg om beklimmingen te temmen.

© photonews

Daarom juist dat deze periode van het jaar hem zo goed moet liggen, met de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Het is nu al uitkijken naar een snedige versnellingen op de Muur van Hoei of La Redoute. Ondertussen heeft hij wel maar mooi aangetoond dat ze ook in andere koersen rekening met hem moeten houden.

STROOMSTOOT

Straf dus dat hij ook in wedstrijden als de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne en ook in de Ronde van Vlaanderen zo'n goede beurt maakte. De Ronde was misschien enkele tientallen kilometers te lang, gezien de inspanningen die hij al geleverd had, maar ook in die Vlaamse wedstrijden heeft hij dus zo'n stroomstoot in huis.

© photonews

In een goede dag kan hij op eerder welk parcours daarmee uitpakken, maar zijn terrein dient zich nu pas echt aan. De concurrentie houdt maar beter het hart vast. Voor zijn start bij Ineos krijgt hij nu al een 8 op 10. En dan moet het mooiste dit jaar misschien nog komen.