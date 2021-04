Team DSM heeft het moeilijk na vertrek van Hirschi, maar blijft zwijgen: "Dat is ons goed recht"

Marc Hirschi verdween na contractbreuk bij Team DSM. Tot heden blijft het een mysterie wat tot de breuk leidde.

De prestaties van Team DSM zijn op dit moment niet wat men ervan verwacht had. “Het zal je verbazen, maar wij zijn tevreden over de manier waarop we dit jaar werken. Enkel de resultaten ontbreken nog, maar dat heeft zijn redenen”, zegt Rudi Kemna van Team DSM aan Het Nieuwsblad. “Maar er is geen sprake van paniek. We weten waarmee we bezig zijn en ik kan je verzekeren dat de resultaten absoluut zullen volgen.”

De bladzijde met Hirschi is omgeslagen en dat willen ze ook zo houden bij Team DSM. “We hebben fijn met Hirschi samengewerkt, alleen hebben we nu andere talenten waar we ook op een goeie manier mee samenwerken. Daar willen we het graag bij houden. Missen we Marcel Kittel of Tom Dumoulin? Graag mee samengewerkt, maar op een gegeven moment ga je uit elkaar en moet je daar niet op terugkijken als een gemis. ”

Over de zaak Hirschi wil Kemna niet uitweiden. “We zijn uit elkaar gegaan en hebben aangegeven dat we daarover niet over communiceren. Ik zal niet zeggen dat het geen goeie zaak is. Het is een zaak die is geregeld. We hoeven daar niet op terug te kijken. Ik meen dat wij net zeer transparant zijn. Indien wij menen iets te moeten communiceren wat in het belang is van de wielersport, zullen we dat absoluut doen. Nu menen we dat niet en dat is ons goed recht.”