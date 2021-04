🎥 Evenepoel heeft fun gehad op hoogtestage: "Ik heb nog wat werk te doen om klaar te geraken voor de Giro"

Remco Evenepoel is zich op een hoogtestage op de Sierra Nevada gaan voorbereiden op de Giro. In een filmpje laat hij weten hoe het hem is vergaan. Evenepoel kijkt er zeker positief op terug, al heeft hij wel nog wat werk voor de boeg.

Evenepoel spreekt een boodschap in voor zijn volgers tijdens een drie uur lange training. "Ik ben bezig aan mijn laatste training hier in Sierra Nevada", verkondigt Evenepoel in het filmpje. "Het zijn drie geweldige weken geweest. Het voelt geweldig om een nieuwe plek te ontdekken op de fiets."

In goede omstandighedeen, ook niet onbelangrijk. "Het weer is goed geweest. We hebben maar twee dagen regen gehad. Ik heb nog wat werk te doen om klaar te geraken voor de start van de Giro." Evenepoel heeft hiervoor nog tot 8 mei.

Al is het na die akelige val in de Ronde van Lombardije van vorig jaar al super dat hij zich weer wielrenner voelt. "Het belangrijkste is dat ik weer met de fiets kan rijden, daar ben ik zo blij mee."