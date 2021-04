Cavendish pakt vier ritzeges, gouden zet van Lefevere: "Betaal dat maar eens als adverteerder"

Mark Cavendish won vorige week maar liefst vier ritten in de Rode van Turkije. Iets wat Johan Vansummeren niet meteen verwacht had.

Vier ritten na drie jaar geen enkele zege gepakt te hebben. Mark Cavendish deed het afgelopen week in de Ronde van Turkije. “Ik had het niet verwacht, hoewel ik hoopgevende signalen had opgevangen vanuit de ploeg”, zegt Johan Vansummeren aan HLN.

Cavendish werkt met de coach van Vansummeren. “De huidige trainer van Cavendish is namelijk mijn oude coach, Vasilis Anastopoulos. Bij aanvang van het seizoen kreeg ik hem aan de lijn. Vasi zei toen al: Johan, Cavendish rijdt echt rap, hij trapt goede waardes. Hij is echt gemotiveerd. Ik spreek 'm dagelijks, vaak belt hij uit eigen beweging.”

Al zijn het natuurlijk ook geen vier ritten in de Tour de France. “Maar winnen blijft winnen. En bij Deceunick-QuickStep vinden ze dat nog altijd het leukste dat er is. Zeker als het de 800ste zege van de ploeg Lefevere betreft. Bovendien toont Cav bij deze ook het grote gelijk van Patrick aan. Omdat zijn ploeg Cavendish weer aan het winnen krijgt, is het verhaal wereldwijd een halve krantenpagina waard. Betaal dat maar eens als adverteerder.”