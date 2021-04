Daden van sabotage ontsieren Amstel Gold Race

Minstens drie motards die meereden in de Amstel Gold Race moesten de strijd staken doordat er spijkers op de weg lagen.

Enkele motards kregen tijdens de rit van de dames af te rekenen met lekke banden. Die kwamen er door een hoeveelheid spijkers. De politie vermoedt dat die er opzettelijk neergelegd werden.

De spijkers waren specifiek op de fietspaden, waarover de motards rijden, gestrooid. De getroffen motards waren de rest van de dag niet meer inzetbaar door het voorval.

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. "Dit is een bekende plek," zei koersdirecteur Jesse Linssen. Ook de route van de Eneco Tour kreeg in 2015 af te rekenen met sabotage.