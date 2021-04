De Wolf en Museeuw halen loftrompet boven voor Van Aert: "Blijf erbij dat hij rustiger koerst als Mathieu er niet bij is"

Groot was de ontlading in het kamp-Van Aert: de Amstel Gold Race was dan toch van hem! Meer dan terecht dan ook dat er weer heel wat lof de kant uit komt van de kopman van Jumbo-Visma. Deze keer vanwege Dirk De Wolf en Johan Museeuw.

De Wolf stelt in de HLN Sportcast vast hoe Van Aert maar blijft presteren, ook in de Amstel dus. "Hij reed op een gegeven moment achteraan. Ik zei: ik denk dat het voor Roglič is." Niet dus, het was voor Van Aert. "Dan begint die inspanningen te doen op veertig kilometer van het einde en komt die ineens nog naar voren. Dan antwoordt die op elke versnelling."

Van Aert rijgt nu al meer dan een jaar de topprestaties aaneen. "Vorig jaar is het seizoen eigenlijk pas in september begonnen en hij is nog altijd bezig. Eigenlijk is Van Aert iemand die alle eendagswedstrijden kan winnen."

ANDERS PLANNEN OM IN LUIK TE WINNEN

Ook Luik-Bastenaken-Luik? "Om Luik-Bastenaken-Luik te winnen, moet je anders plannen. Dan moet je een stuk laten vallen, zoals vroeger Gilbert deed. Nog niet goed zijn in de Ronde en dan beter worden richting Brabantse Pijl, Amstel, Waalse Pijl, Luik."

De vraag mag dan wel gesteld worden: is het allemaal niet wat te veel? Het is iets waar ook Museeuw al over nadacht. "In de periode van Tirreno dacht ik: is dat wel nodig? Daarna was er een klein dipje. Hij heeft zich serieus herpakt met overwinningen in Gent-Wevelgem en de Amstel."

CONTROLE FORMIDABEL

Voornamelijk in de Amstel Gold Race was Museeuw weer enorm onder de indruk over hoe Van Aert de koers beheerste. "Ik vond zijn controle over de wedstrijd formidabel. Nul stress. Ik blijf erbij dat hij iets rustiger koerst als Mathieu er niet bij is."