Jakobsen belooft dat dit slechts begin is: "Zege voor diegenen die mij steunden bij mijn revalidatie en comeback"

Zo, de comeback van Fabio Jakobsen is goed verlopen. De Nederlandse sprinter heeft zijn eerste acht koersdagen afgewerkt na een afwezigheid in het peloton van acht maanden. Na zijn deelname in de Ronde van Turkije is Jakobsen gemotiveerd om zijn weg verder te zetten.

Op zijn Instagrampagina haalt Jakobsen nog eens aan wat het voor hem betekent om zijn comeback als wielrenner te kunnen maken. "Het zou nooit moelijk geweest zijn zonder de steun van de mensen die er voor mij geweest zijn de voorbije maanden", stelt de renner van Deceuninck-Quick.Step. Jakobsen plaatste ook een foto bij zijn post van het team in Turkije. "Er staan misschien maar zes mannen op deze foto, maar deze vertegenwoordigt heel wat meer mannen en vrouwen. Dit is een zege voor jullie, diegenen die mij steunden bij mijn revalidatie en comeback. Dank jullie allemaal." Dit bericht bekijken op Instagram Fabio Jakobsen (@fabiojakobsen) Het is niet de bedoeling om na de Ronde van Turkije nu bij de pakken te blijven zitten. "Dit is nog maar het begin, ik kijk nu al uit naar de volgende koersen."