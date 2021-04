Team Belgium krijgt eigen herdenkingsmunt voor Olympische Spelen en fans geven alvast verwachtingen mee

De Olympische Spelen moet hét event van 2021 worden en het is nu al uitkijken tot wat Team Belgium in staat zal zijn in Tokio. Sportfans hebben al een indicatie gegeven van hun verwachtingen. In het kader van de Spelen is er al een leuk gadget gelanceerd: de officiële herdenkingsmunt.

De Koninklijke Munt van België heeft sinds de Zomerspelen van 2008 de traditie om olympische atleten van ‘Team Belgium’ aan te moedigen door middel van een herdenkingsmunt. Nooit eerder is het voorgekomen dat de Olympische Spelen werden uitgesteld om een jaar later plaats te vinden, zoals afgelopen jaar gebeurde met de Spelen in Tokio. Bijgevolg werd ook de officiële muntuitgifte met een jaar vertraging uitgebracht. De verkoop van de munt is inmiddels begonnen via herdenkingsmunten.be. De nieuwe uitgifte toont op de voorzijde een reeks gestileerde verwijzingen naar de Olympische Zomerspelen in Tokio, ‘team spirit’ in Japanse tekens en het ‘Team Belgium’-logo. Op de keerzijde staat de kaart van Europa met drietalige landsaanduiding, het jaartal 2020 en de nominale waarde. PEILING NAAR VERWACHTING MEDAILLES Het draait op de Olympische Spelen straks natuurlijk vooral om de prestaties. Het onderzoeksbureau iVox peilde in opdracht van het BOIC bij 1.000 Belgen, representatief voor de Belgische bevolking wat taal, leeftijd, geslacht en diploma betreft, naar het aantal medailles dat ze verwachten dat Team Belgium zou halen op de Olympische Spelen in Tokio. Het antwoord van de bevraagden komt gemiddeld neer op 7 medailles. Dat is 1 medaille meer dan het aantal dat België haalde op de laatste spelen van Rio in 2016. Toen zorgden Van Avermaet en D'hoore (wielrennen), Thiam (atletiek), Timmers (zwemmen), Van Tichelt (judo) en de Red Lions (hockey) voor de medailles.