Mauri Vansevenant is klaar voor de Waalse Pijl: "Een vrije rol zou perfect zijn voor mij"

In de Waalse Pijl rekent Deceuninck-Quick-Step op Julian Alaphilippe, maar met de jonge Mauri Vansevenant hebben ze nog een renner achter de hand. Vansevenant zelf hoopt op een vrije rol.

Mauri Vansevant toonde zich vorig seizoen in de Waalse Pijl door in de aanval te gaan. "Ik denk dat mijn koers van vorig jaar een goede leerschool was. Ik heb mijzelf daar voor een deel leren kennen. Ik heb enkele beginnersfouten gemaakt en ben te gretig geweest, maar achteraf kan ik mijzelf weinig verwijten. Ik heb tot het laatste moment gestreden en heb er alles uitgehaald. Ik ga niet dikwijls in die situatie zitten en dan moet je ervan profiteren", aldus Vansevenant op een persmoment deze middag.

Alaphilippe is de kopman bij Deceuninck-Quick-Step, maar Vansevenant hoopt een vrije rol te krijgen. "Een vrije rol zou perfect zijn voor mij. In een vroege vlucht zitten is moeilijk, want andere ploegen gaan het niet meer snel laten gebeuren. Misschien kan ik de wedstrijd wel vroeg open breken. De finale is perfect op het lijf geschreven van Julian Alaphilipper, dus we moeten er voor zorgen dat hij er is", legde onze jonge landgenoot uit.

Vansevenant liet de voorbije weken al mooie dingen zien. "Het is een fantastisch gevoel. Ik had niet verwacht dat het al zo goed zou gaan. Ik dacht dat ik eerst vooral moest leren, maar het gaat al zeer goed en ik kan mij al tonen in de finales met de grote jongens. Hopelijk kan ik progressie blijven maken, want dat is het belangrijkste", concludeerde Vansevenant.