Partner en gezin mee op stage bij Jumbo-Visma: "Tijdrijden wordt prioritair"

De renners van Jumbo-Visma die de Tour de France rijden gaan in de Franse Alpen op stage en nemen hun partner en gezin mee.

Na de Dauphiné gaan de renners die de Tour de France rijden bij Jumbo-Visma op stage naar Tignes in de Franse Alpen. “De jongens krijgen allemaal een eigen appartement en kunnen hun partner en gezin meenemen, want we moeten ook aandacht hebben voor de mentale energie”, klinkt het bij Merijn Zeeman, sportief directeur van het team.

Van Aert zit sowieso in de selectie voor de Tour. “Met een reeks persoonlijke doelen. In het openingsweekend zijn er kansen. De eerste tijdrit is ook een hoofddoel. De komende maanden is het tijdrijden prioritair. Wout mikt op de eerste tijdrit in de Tour en de tijdrit in Japan.”

Al zal hij ook in dienst van Roglic moeten rijden. “Het is de bedoeling dat Wout met genoeg energie uit de Tour komt. Vorig jaar is dat gelukt. Deze keer zal hij meteen doorreizen naar Tokio om daar ook te scoren. We geloven dat de combinatie Tour en Olympische Spelen kan werken, net zoals de combinatie tussen het jagen op persoonlijk succes en het helpen van Primoz. Dat is het plan dat we nu gemaakt hebben.”