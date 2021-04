Waarom het lang duurde voor er uitsluitsel over fotofinish was? "Belangrijk in die situatie"

Zondag duurde het bijzonder lang vooraleer duidelijk werd dat Wout van Aert de winnaar was van de Amstel Gold Race.

Het verschil moet maar enkele millimeters geweest zijn, maar de tv-beelden deden iets anders vermoeden. “Doordat de televisiebeelden een ander beeld gaven dan de fotofinishapparatuur was er even twijfel, maar het is beter om tien minuten later de juiste winnaar aan te duiden, dan onmiddellijk te beslissen en een fout te maken”, aldus UCI-commissaris Jempi Jooren aan KW.

Op de televisiebeelden was het niet te zien, of meenden sommigen zelfs dat Pidcock won. “Het was heel erg nipt en niet te zien wie de winnaar was. Het probleem was dat de televisiebeelden iets anders gaven dan de fotofinish. Televisiezenders werken met een breedbeeldlens waardoor het leek alsof Tom Pidcock het hoogste schavotje mocht beklimmen.”

Het kan volgens Jooren geen kwaad dat het lang duurt en daar is ook een reden voor. “Het is in zo’n situaties belangrijk dat je ook de renners of hun ploeg de beelden eerst laat zien vooraleer je de winnaar bekend maakt.”