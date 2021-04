Hermans (14e) beste Belg en dan reed ploegmaat ook nog voorop tot in slotkilometers: "Vond het supersterke prestatie"

De beste Belg op de Muur van Hoei was... een veldrijder. Quinten Hermans bevestigde zijn mogelijkheden bergop door in de top vijftien te eindigen. Voor de koers spraken we hem al. Zijn prestatie wettigde wel dat we ook in Hoei een babbeltje gingen slaan.

Een sterke Hermans liet op de Muur van Hoei mannen als Guillaume Martin, Jakob Fuglsang, Benoît Cosnefroy, Adam Yates en Michael Matthews allemaal achter zich. Zijn veertiende plek betekende ook dat hij beste Belg was. "Voor mezelf was het heel lang in het peloton blijven, heel veel krachten sparen, zo fris mogelijk naar de Muur gaan en er volle bak oprijden. Dat is eigenlijk de korte samenvatting."

Het was alweer een koers op het snelste schema, met een razendsnel eerste uur. "Het duurde niet superlang, maar er is toch redelijk lang gekoerst in het begin. Dat wilt zeggen dat je het eerste halfuur aan een kleine vijftig per uur zit. Het valt eens stil en dan wordt het weer opgepikt. De laatste tijd zijn er ook steeds redelijk stevige vluchters mee. Dan moet het peloton wel moeite doen om die terug te pakken natuurlijk."

SUPERFIJN

Voor Intermarché-Wanty-Gobert was die 'redelijk stevige vluchter' Maurits Lammertink, die tot iets meer van een kilometer van de streep voorop bleef. "Superfijn dat Lammertink mee was, ik zag 'm nog even rijden op het einde. Ik vond het een superesterke prestatie. Het was de bedoeling om iemand heel sterk mee te hebben. Maurits had zelf ook al aangegeven dat hij in een goeie vorm verkeerde. Echt heel mooi."

Er kan dus met een goed gevoel teruggeblikt worden op de Waalse Pijl. "Net als in de Amstel hebben we het mooi aangepakt. We hebben de afgelopen twee wedstrijden met de ploeg een mooie prestatie geleverd. We zijn allemaal tevreden, de sfeer is heel goed. De laatste drie koersen zitten we met een goede ploeg. We gaan proberen er voor te zorgen dat die lijn zondag verder doorgetrokken wordt."