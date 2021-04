Mauri Vansevenant blij, maar ook voorzichtig: "Voor hetzelfde geld breken ze me dan af"

Mauri Vansevenant kende enkele sterke maanden, maar blijft heel voorzichtig voor een verder verloop van zijn carrière.

Tevreden is hij zeker, dus dat zit wel goed. "Mij hoor je niet klagen”, zegt Vansevenant aan HLN. “Ik heb al een paar mooie dingen kunnen laten zien. Toch leg ik mezelf geen zware druk op. Het niveau in het profpeloton ligt gigantisch hoog. Het is niet simpel om jezelf in de kijker te rijden. Je moet vechten voor elke plek. En gespaard blijven van tegenslag."

Vansevant is één van de nieuwe sterren aan het firmament en dat zorgt voor de nodige belangstelling. "Die aandacht is tof. Als alles goed gaat. Maar ik weet: als je eens wat minder presteert, kan het als een boemerang in je gezicht slaan. Dat maakt me voorzichtig en behoedzaam.”

Want het tij kan ontzettend snel keren. “Als topsporter kan het je niet altijd voor de wind gaan, het is leven in goede en kwade dagen. Voor hetzelfde geld wordt 2022 een slechter jaar en breken ze me af. Ik probeer daar heel nuchter mee om te gaan."