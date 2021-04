Mauri Vansevenant wil de Waalse Pijl al vroeg hard beginnen maken: "Ik ben niet explosief genoeg voor de Muur van Hoei"

Met Julian Alaphilippe en Mauri Vansevenant heeft Deceuninck-Quick-Step twee renners die ze kunnen uitspelen voor de overwinning in de Waalse Pijl. Alaphilippe komt het best tot zijn recht op de Muur van Hoei, terwijl Vansevenant de wedstrijd eventueel kan open breken.

Mauri Vansevenant is één van de outsiders voor de overwinning in de Waalse Pijl. Toch vindt onze jonge landgenoot dat hij in de finale niet explosief genoeg is op de Muur van Hoei. Hij vertelde het op de persconferentie van dinsdag.

"Ik wil de wedstrijd hard maken voor de laatste keer Muur van Hoei. Ik ben niet de meest explosieve renner, dus kan niet explosief zijn op de Muur. Het is beter voor mij en voor Julian om het hard te maken en op twee paarden te wedden", aldus Vansevenant.

Toch denkt Philippe Gilbert dat Mauri Vansevenant de eerste landgenoot zal zijn die nam hem opnieuw de Waalse Pijl kan winnen. Mooie woorden voor de jonge Belg van Deceuninck-Quick-Step. "Het doet mij plezier dat Gilbert zegt dat ik kan winnen. Ik heb altijd naar hem opgekeken. Hij heeft al grootse dingen bewezen en is daar nog altijd toe in staat. Als hij zoiets zegt betekent het wel iets. Het is een heel groot compliment", legde Mauri Vansevenant uit.