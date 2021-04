Maurits Lammertink heeft gevochten voor wat hij waard was, maar werd op één kilometer van de streep gegrepen: "Ik heb alles gegeven, dus ik ben tevreden"

Maurits Lammertink maakte een zeer goede indruk in de Waalse Pijl. De 30-jarige Nederlander zat mee in de vlucht van de dag en hij bleef uiteindelijk ook als enige over. Hij werd net voor de laatste keer Muur van Hoei gegrepen.

Maurits Lammertink legde na de wedstrijd in een persbericht van Intermarché-Wanty-Gobert uit dat hij van de aangeduide renners was om in de aanval te gaan. "Het is een belangrijke wedstrijd voor de ploeg, dus we wilden iemand meesturen in de vlucht. Loïc Vliegen, Aimé De Gendt en ik waren aangeduid en uiteindelijk ben ik het geworden. Ik voelde dat ik voorin één van de sterkste was, dus heb ik het alleen geprobeerd", aldus Lammertink.

Hij werd net voor het einde alsnog gegrepen door de topfavorieten. "Je begint te hopen op een goede afloop, maar veel ruimte hebben we nooit gehad. Je weet dat het moeilijk wordt als je in je eentje moet beuken met de wind op kop. Ik heb alles gegeven, dus ik ben tevreden", concludeerde de 30-jarige Nederlander.