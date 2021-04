Nederlands toptalent heeft keuze gemaakt en verlengt zijn contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal

Ryan Kamp rijdt al zeker nog enkele jaren voor Pauwels Sauzen-Bingoal. De ploeg maakte dinsdag namelijk zelf het nieuws bekend dat het Nederlandse toptalent zijn contract heeft verlengd tot en met 2023.

De Nederlander maakte vorig seizoen heel wat indruk in het veldrijden. De beloften reden namelijk vaak mee met de profs, hij eindigde toch enkele keren in de top 10. Hij werd ook Europees kampioen in zijn categorie.

🚨 News 🚨 Revelation @_ryankamp has extended his stay with our team till the end of 2023! Our future looks even brighter now 👀 pic.twitter.com/wxGdwxkQZK