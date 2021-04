Opvallend: Duitse klimmer kiest niet voor de Tour de France, maar gaat vol voor een medaille op de Olympische Spelen

In de zomer is het opnieuw tijd voor de Tour de France, maar daar zal u alvast niet moeten zoeken naar Maximilian Schachmann. De Duitse klimmer van BORA-Hansgrohe heeft besloten om vol voor de Olympische Spelen te gaan.

Maximilian Schachmann zal niet te zijn in de Tour de France. De Duitser vertelde het in een interview bij Bild. Hij wil zich namelijk focussen op de wegrit op de Olympische Spelen en hij wil daar voor een medaille gaan.

Schachmann liet dit seizoen al goede dingen zien. Zo eindigde de klimmer onder meer op de derde plaats in de Amstel Gold Race en hij pakte ook eindwinst in Parijs-Nice. In het verleden won hij onder meer al een rit in de Giro.