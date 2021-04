Roglič toont lef met vroege versnelling op de Muur maar kan leven met resultaat: "Alaphilippe verdiende de winst"

Op de Muur van Hoei kan een renner zichzelf al eens tegenkomen. Daar leek Primož Roglič niet wakker van te liggen, want op meer dan 400 meter van de aankomst demarreerde de debutant al. Hij kwam zichzelf ook niet tegen, maar werd wel nog door één man gepasseerd.

Het was voor Roglič de eerste Waalse Pijl, zijn eerste keren dus ook over de Muur van Hoei; Wat vond hij er van? "Het was een hele moeilijke en zware klim, maar wel eentje die mij goed ligt." De Sloveen ging wel heel vroeg aan. "Ik kan niet zeggen dat ik ergens spijt van heb. Als je voelt dat de benen goed zijn, moet je gewoon gaan. Ik heb mijn moment gekozen en dat heeft de tweede plaats opgeleverd."

ALAPHILIPPE DE STERKSTE

Als hij nog één positie beter had gedaan, was dat een demonstratie van jewelste geweest. "Spijtig genoeg ben ik net voor de streep nog teruggepakt." Al kan Roglič wel leven met de uitslag. "Voor mij was het de eerste keer, Julian Alaphilippe had hier al een paar keer gewonnen. Ik ben tevreden met mijn tweede plaats. Julian verdiende de winst ook, hij was de sterkste."

Het is wel veelbelovend voor Luik-Bastenaken-Luik. Dat is dan weer een koers die al door Roglič werd gewonnen, omdat Alaphilippe te vroeg juichte. Dat belooft. "We zullen zien hoe het zondag gaat. Ik wil in Luik-Bastenaken-Luik opnieuw laten zien wat ik kan. Hopelijk kan ik weer meedoen voor het podium."