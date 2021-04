Valverde enkele dagen voor 41ste verjaardag nog altijd podiumrenner in Wallonië: "Ik heb een grote vorm te pakken"

Wie dacht dat dit het jaar teveel zou worden voor Alejandro Valverde, komt bedrogen uit. In Wallonië fladderde de Spanjaard woensdag rond als ware hij een jong veulen. Op naar alweer een podiumplaats in de Waalse Pijl. Achter Alaphilippe en Roglič weliswaar.

Het komt zeker niet uit de lucht gevallen, want Valverde won de GP Indurain, finishte top drie in twee ritten in het Baskenland en top vijf in de Amstel Gold Race. "Ik heb een grote vorm te pakken", bevestigt Valverde na de Waalse Pijl. "Ik heb een grote inspanning geleverd om mee te doen voor de eerste plaatsen en de renners voor mij nog te remonteren. Dat laatste is niet gelukt."

TEVREDEN MET PODIUM

Julian Alaphilippe en Primož Roglič waren inderdaad nog een tikkeltje beter, niet dat Valverde daar om treurde. Zijn gezichtsuitdrukking was er één van één en al blijdschap. "Ik moest Julian en Primož nog voor laten gaan, maar ik ben wel tevreden dat ik op het podium ben kunnen eindigen."

Zo heeft Valverde nu elke positie van dat podium in Hoei al bezet. "Ik ben al een keertje tweede geweest, ik ben ook al als eerste geëindigd en nu ben ik eens derde." Als eerste eindigen, deed hij overigens al maar liefst vijf keer. De Movistar-kopman kijkt vooral vooruit, want er zijn nog altijd doelstellingen te vervullen. "Nu komt Luik-Bastenaken-Luik eraan. Ik moet gebruik maken van dit moment van grote vorm."