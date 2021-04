Van der Breggen voor 7de én laatste keer de koningin van Hoei: "Denk dat je kan zeggen dat dit moeilijkste zege was"

Wat een ongelooflijke klassedame is Anna van der Breggen. Ligt de finish op de Muur van Hoei, dan is er helemaal geen houden meer aan. Dat zagen we de vorige zes jaar al en 2021 is op dat vlak niet anders. Het was wel haar laatste zege in de Waalse Pijl, en naar eigen zeggen de moeilijkste.

"Op het einde draait het om de Muur, maar het was van in het begin een zware koers. Het tempo lag hoog op elke klim. Ik denk dat we ook wat tactische fouten maakten. We moesten achtervolgen, maar de ploeg loste het goed op. Demi Vollering reed dan nog bijna helemaal het gat op Ruth Winder dicht. Dat is ongelooflijk. Als je als jong meisje die beslissing maakt, zegt dat ook veel over je toekomst", looft Van der Breggen haar teamgenote.

GOED GEVECHT MET NIEWIADOMA

Nadien was het aan Van der Breggen zelf. "Natuurlijk ben ik heel blij dat ik het nog altijd kan. Ik denk dat je kan zeggen dat dit mijn moeilijkste zege hier was, want we hadden niet de controle over de koers. Er lag zo ook wat druk bij mij. Het was een goed gevecht met 'Kasia' Niewiadoma. Ze was sterk, maar ik ben blij dat ik toch kon winnen."

Eind dit jaar stopt Van der Breggen met wielrennen. Het was dus zowaar haar laatste Waalse Pijl. "Dat is een vreemde gedachte. Het is aan iemand anders en dat is goed. Zeven overwinningen op rij is ongelooflijk." Moet ze nu ook nog Luik-Bastenaken-Luik winnen? "Ik moet niets, maar het zou mooi zijn. Het parcours ligt mij daar iets minder goed. Eerst genieten van deze overwinning."