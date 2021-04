Ze doet het opnieuw! Anna van der Breggen voor zevende keer op rij(!) onverslaanbaar op 'haar' Muur van Hoei

Door de verkoudheid waar Anna van der Breggen voor de Amstel Gold Race mee te kampen had, zou ze in de Waalse Pijl deze keer misschien toch te kloppen zijn. Daar hoopte de concurrentes op, maar die kwamen van een kale reis thuis. De Waalse Pijl, dat is Anna van der Breggen.

De wereldkampioene is zesvoudig winnares van de Waalse Pijl. Wat het nog straffer maakt, is dat Van der Breggen al zes keer op rij gewonnen had in Hoei. Nu dus zeven keer op rij. Niemand die de Muur van Hoei zo op kan rijden als Anna van der Breggen. WINDER TERUGGEGREPEN OP DE MUUR Ruth Winder zat na haar overwinning in de Brabantse Pijl wel in de winning mood en wilde dus wel een poging wagen. De Amerikaanse werd op de Muur van Hoei teruggegrepen. Nadien moest het eindschot nog komen van de dames die echt bij de besten waren op de Muur. Het hoefde niet te verbazen dat de meest indrukwekkende versnelling opnieuw kwam van Van der Breggen. Zij kroonde zich dus voor de zevende keer op rij tot winnares, voor Niewiadoma en Longo Borghini.