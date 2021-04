Reactie Lotto-kamp: Wellens niet beloond voor aanvalslust, youngster genoot van vlucht met trainingsmakker Vervaeke

Een zeer actieve Tim Wellens zagen we bij Lotto Soudal de voorbije klassiekers. In de Amstel maakte Wellens een paar keer de sprong, zonder echt weg te geraken. Hetzelfde scenario voltrok zich in de Waalse Pijl. Sylvain Moniquet had zich dan weer geamuseerd in de vroege vlucht.

Die laatste was nochtans in de Amstel Gold Race bij dezelfde valpartij betrokken als Bob Jungels. De Luxemburger geraakte niet hersteld voor de Ardennenklassiekers. Moniquet wel en ging prompt mee in de aanval. "Het was echt een magnifieke koers , ik heb er echt van genoten. Het is één van de mooiste dagen op de fiets uit mijn prille carrière", aldus Moniquet.

MONIQUET MAN VAN DE REGIO

De 23-jarige Moniquet uit Namen was dan ook de 'domestic' van de dag. "Het parcours liep over mijn vaste trainingswegen, ik woon in de regio en ik heb dan ook veel aanmoedigingen gekregen tijdens de wedstrijd. Daarnaast maakte mijn trainingsmakker Louis Vervaeke deel uit van de mooie vroege vlucht."

Eens het peloton de vluchters in het vizier kreeg, probeerde Wellens het verschillende keren. "Ik vond dat het wel hard ging, maar het peloton twijfelde nooit en gunde me niet veel voorsprong, ook niet toen we met drie renners voorop geraakten. Maar in het algemeen ben ik zeker tevreden over mijn koers. Wie niet waagt, niet wint. Op die manier moesten we het doen vandaag, maar helaas besliste de koers er anders over."