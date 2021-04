'Thibaut Pinot past wegens aanslepende blessure dan toch voor de Giro'

Thibaut Pinot had na de teleurstellende Tour van 2020 dit jaar zijn pijlen op de Giro gericht. Daar wilde de Fransman vol voor het klassement gaan, maar zijn aanslepende rugblessure blijft hem parten spelen. In die mate zelfs dat hij niet van start zou gaan.

Die laatste berichtgeving sloop binnen tijdens de live-uitzending van Eurosport van de vierde rit in de Ronde van de Alpen, waar Pinot momenteel actief is. Volgens de commentatoren zouden bronnen binnen de ploeg van Groupama-FDJ melden dat Pinot niet aan de start komt in de Giro.

GEEN GOEDE INDRUK IN RONDE VAN DE ALPEN

Pinot heeft in de Ronde van de Alpen, een voorbereidingskoers op de Giro, ook nog geen enkel moment indruk kunnen maken. Als zijn ploeg daar tot de vaststelling komt dat de klimmer door de rugpijn niet competitief is, houdt het ook steek om hem niet mee te nemen naar de Giro.

Rest wel de vraag wat dan met de kalender aan te vangen indien Pinot effectief niet deelneemt aan de Ronde van Italië. De laatste spraakmakende prestatie van de Fransman dateert ondertussen al van augustus 2020. In de tweede rit van de Dauphiné met aankomst op de Col de Porte werd Pinot toen tweede.