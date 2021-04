Ferme opsteker voor Nibali! Dokter geeft hem groen licht voor start van nieuwe fase van herstel

Vincenzo Nibali brak recent zijn pols. Met de Giro die voor de deur staat was die timing natuurlijk allesbehalve. Hij had nog vier weken om toch nog klaargestoomd te worden voor de Giro. Nibali liet al weten een speciale brace te zullen dragen.

Via zijn sociale media meldt de ronderenner nu ook nog eens langs te zijn geweest bij dokter Marano voor een nieuwe check-up. Die is goed meegevallen. Dat betekent dat Nibali de nieuwe fase van zijn herstel mag aanvatten.

Check-up at Ars Medica with Dr Marano and... all good 💪 Thanks to this, I have the green light to start a new phase of my recovery, as well as the most delicate and decisive one: the road test 🙏💪 pic.twitter.com/JK35xydexP