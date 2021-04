Lelangue schetst na matig voorjaar van Lotto de situatie van de kopmannen: "Ik snap dat ook niet goed"

Ook John Lelangue kan er niet om heen: het is een nogal zoutloos voorjaar dat Lotto Soudal afwerkt. Twee keer top vijf, that's it. Terwijl de ploeg met Degenkolb en Gilbert twee ex-winnaars van Monumenten in huis heeft en met Wellens daar nog een sterke derde renner naast kan zetten.

"De resultaten in het Vlaamse voorjaar waren niet wat we hadden gehoopt", geeft Lelangue toe in HLN. In het geval van Gilbert werd al ingegrepen. Na een teleurstellende Milaan-Sanremo, E3 en Gent-Wevelgem werd hem wat rust gegund. Het is nu weer opbouwen naar de betere vorm.

Door de afgelasting van de Vierdaagse van Duinkerke heeft Gilbert gevraagd om de Ronde van Romandië te mogen rijden. "Mij lijkt het een goed idee om naar Romandië te gaan", zegt Lelangue. "Dat begint met een proloog van vier kilometer en eindigt met een tijdrit. Daartussen liggen vier etappes met een parcours dat Philippe ook kan liggen."

Door wat er aan de hand was met Gilbert kwam de druk mee op de schouders van Tim Wellens te liggen. Ook hij kon niet mee voor een groots resultaat zorgen. "In de Waalse Pijl heeft hij aanvallend gekoerst en dat beviel me. Liever zo dan mee te rijden tot de Muur van Hoei en dan tiende of vijftiende te worden. Je mag Tim nooit afschrijven."

GEEN VERKLARING VOOR PRESTATIES DEGENKOLB

En dan is er nog John Degenkolb, misschien wel de grootste teleurstelling. "Vorig jaar reed hij telkens top 10 in de koersen waar hij nu dertigste of zo wordt. Ik snap ook niet hoe dat komt. Het is geen kwestie van leeftijd, John is geen oude man. Het is iets om over na te denken."