Ook in Luik-Bastenaken-Luik start één landgenoot voor Qhubeka ASSOS

Ook Qhubeka ASSOS heeft ondertussen haar selectie bekendgemaakt voor Luik-Bastenaken-Luik. De ploeg lijkt vooral op Fabio Aru te rekenen, maar er kunnen ook andere kaarten uitgespeeld.

De beste jaren van Fabio Aru lijken achter hem, maar toch blijft de Italiaan altijd een renner om in de gaten te houden. Zo won hij in het verleden al het eindklassement van de Vuelta en hij haalde ook ritzeges binnen in de Giro, Vuelta en de Tour.

Naast Aru rekent Qhubeka ASSOS ook op één landgenoot, want Sander Armée is van de partij. Daarnaast zijn ook Robert Power, Domenico Pozzovivo, Sergio Henao, Simon Clarke en Sean Bennett geselecteerd.