Van Avermaet duidt methode aan om favorieten te verrassen en geeft één bepaalde outsider veel kans

Greg Van Avermaet ging vrijdag het parcours van Luik-Bastenaken-Luik reeds verkennen en nam zaterdag even de tijd om vooruit te blikken. Op naar een nieuw duel tussen Alaphilippe en Roglič? Vergeet ook Schachmann niet, onderstreept Van Avermaet.

Heeft Van Avermaet zelf nog wat in de tank op het einde van zijn voorjaar? "Ik ben tevreden over mijn niveau. Het is een lang voorjaar geweest. Na het uitstel van Parijs-Roubaix heb ik met de ploeg beslist om door te gaan tot Luik. Niet in de rol van kopman, maar ik hoop wel een goede koers te rijden."

Want er is toch wel een zeker band met de wedstrijd van zondag, ook al hoort hij niet meteen bij de kanshebbers. "Ik ben geen favoriet. Ik hou wel van de koers. Het is een Monument, het is ook een regio waar ik graag ga trainen."

COSNEFROY GROOT TALENT

Wie schuift de ploeg dan wel naar voren? "We hebben geen renner die al de resultaten heeft om echt de rol van kopman op te eisen. Benoît Cosnefroy was tot dusver nog niet top, maar hij is een groot talent. Het is voor hem ook niet slecht om ervaring op te doen. We hebben een ploeg met ervaring. We gaan voor een zo goed mogelijke uitslag, met wie is niet belangrijk.

NIET WACHTEN

Alle ogen zullen weer gericht zijn op Alaphilippe en Roglič. "Dat zijn de twee renners die het goed doen, maar het is ook een koers voor Schachmann. Hij is ook een grote kandidaat voor winst", denkt Van Avermaet. De enige manier om de favorieten te verrassen, is volgens hem om vroeg te openen. "Als je wacht tot op Roche-aux-Faucons, ga je verliezen."

© photonews

Want als de grote kleppers hun troeven op tafel gooien, is de rest wellicht gezien? "Als Roglič gaat, kunnen misschien enkel Valverde, Schachmann en Alaphilippe volgen. Als je met dertig seconden voorsprong aan de voet van Roche-aux-Faucons komt, kun je meedoen voor de zege."

Van Avermaet verwacht ook Pogačar en Hirschi voorin nu die van start kunnen gaan, in tegenstelling tot in de Waalse Pijl. "Het missen van de Waalse Pijl verandert niets aan hun conditie. Ze zullen nu nog meer gemotiveerd zijn. Hun ploeg is ook echt sterk."