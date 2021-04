Foutief afdalen van Carapaz leidt tot diskwalificatie van de Ecuadoriaan in Luik-Bastenaken-Luik

Met Roche-aux-Faucons in zicht trok Carapaz ten aanval. Met als bedoeling om verder uit te lopen op het peleton, daalde de Ecuadoriaan even af op de bovenbuis, en dat is niet volgens de regelementen. Gevolg: diskwalificatie. De renner hield nog een beetje contact met het zadel. Het verdict van de jury was dus wel streng noemen.

De Ecuadoriaanse renner zijn aanval stopte op de Roche-aux-Faucons, waar hij gepakt werd door een kopgroep van vijf renners. Een van die vijf renners was Tadej Pogačar, die dus de eindzege pakte in Luik-Bastenaken-Luik.

Carapaz has been disqualified. Thought it would be accepted because seat's point of contact is on the saddle and not on the top tube. #LBL21 pic.twitter.com/WOPVnDisRp